Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Täter geht fast leer aus

Saarwellingen (ots)

Am Morgen des 24.01.2021 begab sich ein unbekannter Täter gegen 06:54 Uhr an eine Metallbox, welche sich im Bereich einer Laderampe an der Gebäuderückseite eines Einkaufsmarktes in der Straße "Zur Breitwies" befand. Nachdem der Täter das Vorhängeschloss der Box mittels mitgeführtem Bolzenschneider geöffnet und diese durchsucht hatte, verließ er die Örtlichkeit ohne Diebesgut, jedoch im Besitz des zuvor aufgetrennten Schlosses. Im Zuge der Flucht öffnete der Täter zudem mehrere auf dem Gelände stehende Mülltonnen und durchwühlte diese. Auch hier wurde nichts entwendet.

