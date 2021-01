Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Aufwendige Rettung eines Pferdes im Hüttersdorfer Wald

Schmelz (ots)

Am Sonntagmittag wurde über Notruf mitgeteilt, dass im Waldgebiet bei Schmelz-Hüttersdorf ein Pferd in einen Graben eingesackt sei und feststecke.Das Tier war während eines Ausritts zunächst mit einem Hinterbein in einen Graben geraten, der sich unmittelbar neben dem befestigten Waldweg befindet und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Hier waren vor einiger Zeit Bauarbeiten durchgeführt worden. Das aufgefüllte Erdreich im Graben entlang des Weges war aufgrund der Witterung der letzten Tage stark aufgeweicht. Das Pferd steckte mit der Hinterhand bzw. bis zum Rumpf im Schlamm.

Im Rahmen einer aufwendigen Bergungsaktion konnte das Tier durch die Feuerwehr Schmelz sowie die Tierhalter und weitere Helfer aus seiner misslichen Lage befreit werden. Das Tier wurde zur Abklärung seiner Verletzungen in eine Klinik verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell