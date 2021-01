Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

Lebach (ots)

Am Montag, dem 18.01.2021, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Poststraße 15, Lebach, zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige aus Lebach befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Poststraße und beschädigte beim Vorbeifahren vermutlich einen geparkten Pkw. Dabei wurde ihr rechter Außenspiegel beschädigt. Nachdem der Verkehrsunfall der Polizei gemeldet wurde, konnte später an der Unfallstelle kein eventuell beschädigter geparkter Pkw mehr festgestellt werden. Hinweise über einen Geschädigten bitte an die Polizei in Lebach.

