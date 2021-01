Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand eines Transporters in Saarwellingen

SaarwellingenSaarwellingen (ots)

Am Morgen des 01.01.2021 wurde in Saarwellingen in der Rudolf-Diesel-Straße ein brennender Transporter festgestellt. Der Lieferwagen brannte komplett aus. Der Brand, welcher bereits auf einen daneben stehenden Anhänger übergriff, konnte durch die eintreffende Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei geht derzeit von einer Brandstiftung aus und ermittelt. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lebach unter Tel.Nr. 06881/5050 entgegen.

