Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

LebachLebach (ots)

Am Freitag, dem 18.12.2020, zwischen 07:50 Uhr und 08:40 Uhr, ereignete sich auf dem Kaufland Parkplatz in Lebach, Poststraße, ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Hyundai i 20 an der hinteren linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000,--Euro. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEB- ESD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell