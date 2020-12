POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

Polizeiinspektion Lebach

Am Montag, dem 14.12.2020, zwischen 08:30 Uhr u. 16:30 Uhr, kam es in Saarwellingen, Schloßplatz, auf dem dortigen Parkplatz, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen geparkten VW Golf an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500,--Euro. Die Polizei Lebach sucht Zeugen.

