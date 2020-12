Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugen gesucht nach Körperverletzung

66822 Lebach66822 Lebach (ots)

Am 07.12.2020, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Vorkassenzone des Kaufhauses Kaufland in der Poststraße in Lebach zu einer Körperverletzung und einer Beleidigung. Ein 25-jähriger, männlicher Kunde war von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma darauf Aufmerksam gemacht worden, dass der Seitenausgang zur Poststraße hin bereits geschlossen sei und der Kunde den Hauptausgang zu benutzen habe. Da der Kunde dies nicht akzeptierte kam es zu einem Streit zwischen den Beiden. Hierbei schlug der Kunde dem Sicherheitsmitarbeiter unvermittelt mehrfach mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Durch die Schläge wurde dieser verletzt. Die beiden beteiligten Personen mussten von mehreren Kunden getrennt werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Lebach nach Kunden des Kaufhauses, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise an die Polizei in Lebach unter Telefon: 06881/5050

