Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Täter nach Diebstahl gefasst

LebachLebach (ots)

In Lebach konnte am 04.12.20 nach Hinweis eines Zeugen ein Täter festgestellt werden, der zuvor mehrere Gegenstände aus einer unverschlossenen Garage entwendet hatte. Da der Mann in der Vergangenheit bereits mehrere Straftaten begangen hatte, weshalb er von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken gesucht wurde, und zudem keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

