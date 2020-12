Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

SchmelzSchmelz (ots)

Am Samstag, dem 05.12.20, in der Zeit von 11:40 Uhr bis 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz des dm-Marktes in Schmelz, Hoher Staden, ein geparkter Pkw beschädigt. Offenbar stieß ein anderes Fahrzeug beim Ausparken gegen den geparkten grauen Pkw. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei Lebach ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise entgegen. Tel.: 06881-5050.

