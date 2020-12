Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall, Geschädigter gesucht

SaarwellingenSaarwellingen (ots)

Am Montag, dem 30.11.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es in Saarwellingen, Schloßstraße 46, bei der dortigen Tierarztpraxis, zu einem Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Polo Fahrer aus Wadgassen parkte rückwärts aus und stieß gegen ein geparktes Fahrzeug. In der Annahme gegen eine Bordsteinkante gefahren zu sein, fuhr er zunächst nach Hause. Nachdem er frische Unfallschäden an seinem Fahrzeug feststellte, informierte er die Polizei und fuhr zur Unfallstelle zurück. Der geparkte Pkw befand sich nicht mehr an der Örtlichkeit, so dass der Geschädigte noch nicht ermittelt werden konnte. Hinweise an die Polizei in Lebach.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEB- ESD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell