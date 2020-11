Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Fahrlässige Brandstiftung im Ankerzentrum Lebach

LebachLebach (ots)

Am Mittwoch, 18.11.2020 kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Brandgeschehen im Ankerzentrum (Landesaufnahmestelle) in 66822 Lebach. In einem Gebäude, welches als Quarantänegebäude für Neuankömmlinge genutzt wird, geriet in einem Zimmer eine Matratze in Brand. Das Zimmer wurde dadurch stark verrust und die Einrichtungsgegenstände (Kühlschrank, Kleiderspinde, Betten) in Mitleidenschaft gezogen. Das rasche Einschreiten der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäudeteile. Das Brandgeschehen beschränkte sich folglich nur auf dieses Zimmer. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Lebach konnte im Rahmen der Ermittlungen die Person ermitteln, die für den Brand verantwortlich war. Es handelte sich um einen ca. 20-jährigen Asylbewerber aus Algerien. Dieser gab an, dass er versehentlich eine glimmende Zigarette auf der Matratze liegen gelassen habe und dann das Zimmer verlassen habe. Der Einsatz gestaltete sich sehr öffentlichkeitswirksam. Ein entsprechendes Verfahren wegen Fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

