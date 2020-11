Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Vandalismus in leerstehendem Geschäftshaus

LebachLebach (ots)

In den Abendstunden des 14.11.2020 randalierten mehrere Personen in einem leerstehenden Geschäftshaus in der Marktstraße in Lebach. Nachdem sich die Täter unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten im Erdgeschoss verschafft hatten, wurden Teile des Interieurs erheblich beschädigt. Darüber hinaus warfen diese mit einem aus dem Boden entnommenen Gullideckel mehrere Fensterscheiben im Bereich der Gebäuderückseite ein. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten in der Nähe des Bahnhofs Lebach zwei Personengruppen festgestellt werden. Die Ermittlungen bezüglich einer möglichen Tatbeteiligung dauern an. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell