Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall

LebachLebach (ots)

Am Mittwoch, dem 11.11.2020, gegen 07:20 Uhr, kam es in Lebach, im Bereich B 268 / Heeresstraße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Rollerfahrer befuhr die B 268 von Lebach her kommend und wollte nach links in die Heeresstraße in Richtung Unterführung einbiegen. Ein davor fahrender roter Kastenwagen mit weißer seitlicher Aufschrift wollte ebenfalls nach links abbiegen, musste jedoch verkehrsbedingt sein Fahrzeug anhalten. Danach legte der männliche Fahrer den Rückwärtsgang ein und fuhr in den Frontbereich des Rollers. Der Roller wurde dabei beschädigt. Nach einem kurzem Wortwechsel entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit. Später wurde der Verkehrsunfall von dem Rollerfahrer bei der Polizei angezeigt. Hinweise bezüglich des Verursachers bitte an die Polizei in Lebach.

