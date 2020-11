Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Raub am Bahnhof

Bitscher Platz in 66822 Lebach

LebachLebach (ots)

Am frühen Morgen des 07.11.20 teilte ein 40-jähriger Mann aus Völklingen über Notruf mit, dass er gegen 01:25 Uhr im Bereich des Bahnhofes in Lebach von drei männlichen Personen überfallen worden sei. Einer der Täter habe ihn festgehalten und ihm den Geldbeutel entwendet, die beiden anderen hätten währenddessen Schmiere gestanden. Der Geschädigte wurde durch den Angriff nicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter wurden durch den Geschädigten als junge Männer im Alter von ca. 25 Jahren mit südländischem Aussehen beschrieben. Die Personen hätten sich bereits kurz zuvor mit ihm gemeinsam in der Saarbahn befunden und seien mit ihm am Bahnhof Lebach ausgestiegen. Auch in der Saarbahn seien die Tatverdächtigen bereits durch aggressives Verhalten aufgefallen. Die Polizei in Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen, Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzen.

