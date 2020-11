Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

SaarwellingenSaarwellingen (ots)

Am Abend des 06.11.20, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Flucht im Heinrich-Böll-Ring in 66793 Saarwellingen. Hier kollidierte ein Fahrzeug vermutlich beim Rangieren mit einem dortigen Stabmattenzaun. Durch die Kollision entstand an dem Zaun Sachschaden, am verursachenden Fahrzeug wurde zumindest die Kennzeichenhalterung beschädigt. Die Ermittlungen wurden durch die Polizei Lebach aufgenommen, Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzen.

