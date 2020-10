Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Schmelz (ots)

In den frühen Abendstunden des 16.10.2020 begab sich ein unbekannter Täter an die rückwärtige Gebäudeseite eines Einfamilienhauses in der Heidestraße in Schmelz. Hier hebelte dieser mit einem unbekannten Hebelwerkzeug ein Fenster auf und betrat das Anwesen, wo er mehrere Schränke und Kommoden durchwühlte. Nach offensichtlich erfolgloser Suche verließ der Täter das Wohnhaus ohne Diebesgut. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lebach unter Tel: 06881-5050.

