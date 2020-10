Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Pkw-Aufbruch in der Robert-Koch-Straße

Schmelz (ots)

In der Robert-Koch-Straße in Schmelz wurde ein dort geparkter Pkw aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe der Fahrertür ein und entwendete eine Geldbörse aus der Seitenablage. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 16.10.2020, 16:30 Uhr bis zum 17.10.2020, 07:00 Uhr. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

