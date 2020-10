Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl einer Geldbörse mit anschließender Verwertungstat

Eppelborn (ots)

Am 09.10.2020 wurde bei der Polizeiinspektion Lebach der Diebstahl einer Geldbörse zur Anzeige gebracht. Demnach wurde der 86-jährigen Geschädigten am 08.09.2020 beim Einkauf in einem Supermarkt in der Rathausstraße in Eppelborn die Geldbörse samt Inhalt aus einer Umhängetasche entwendet. Neben 40 Euro Bargeld konnte der bislang unbekannte Täter somit zwei EC-Karten der Geschädigten und ihres Ehemannes, sowie die dazugehörigen PIN-Codes in seinen Besitz bringen. Im Zuge einer anschließenden Verwertungstat hob der Täter bei der KSK St. Wendel 2000 Euro vom Konto der Geschädigten ab. An dieser Stelle weist die Polizei erneut darauf hin, dass PIN-Codes niemals zusammen mit den EC-Karten aufbewahrt werden dürfen.

