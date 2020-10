Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf dem Parkplatz des Kaufland Lebach

Lebach (ots)

Am Freitag, dem 09.10.2020, wurde eine 54-jährige Frau aus Schmelz gegen 20:20 Uhr bei dem Versuch, einen wegrollenden Pkw aufzuhalten, zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und hierdurch verletzt. Zuvor hatten mehrere Personen versucht, das rollende Fahrzeug anzuschieben, da dieses aufgrund eines technischen Defektes nicht mehr ansprang. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz des Kaufland Marktes in der Poststraße in Lebach.

