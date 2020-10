Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Frontalzusammenstoß zweier Pkw auf der B 268 im Bereich Tanneck

Lebach (ots)

Am Freitag, dem 09.10.2020, ereignete sich gegen 11:54 Uhr auf der B 268 zwischen den Ortslagen Schmelz und Lebach (Bereich Tanneck) ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus der Gemeinde Schmelz wollte hierbei aus der verlängerten Trierer Straße nach links auf die B 268 in Richtung Lebach einfahren. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden PKW eines 46-jährigen Mannes aus Eppelborn und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden in den Straßengraben geschleudert, die Fahrzeugführer wurden in Krankenhäuser transportiert. Der 46-jährige Mann konnte zum Glück schnell wieder entlassen werden, die 25-jährige Schmelzerin muss allerdings mehrere Tage im Krankenhaus verbleiben.

