POL-Lebach: Unfallflucht in Saarwellingen - Polizei Lebach sucht Zeugen

Saarwellingen- (ots)

In der Nacht vom 02. auf den 03.10.2020 kollidierte ein Pkw mit einem Eisenpoller, welcher sich auf dem Gehweg in der Salbacher Straße in Saarwellingen befindet. Glücklicherweise waren dort zum Unfallzeitpunkt keine Fußgänger unterwegs.

Anschließend flüchtete der unbekannte Fahrer mit dem unfallbeschädigten Pkw von der Örtlichkeit. Infolge des Unfalls blieben einige Teile des Pkws an der Unfallörtlichkeit zurück, die auf einen silbernen Renault schließen lassen. Die Teile wurden sichergestellt. Darüberhinaus sucht die Polizeiinspektion Lebach Zeugen des Vorfalls und nimmt sachdienliche Hinweise unter der 06881/505-0 entgegen.

