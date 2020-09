Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugen gesucht

Lebach (ots)

In den Abendstunden des 26.09.2020 zog eine Gruppe von ca. 10 jungen Männern gegen 22:10 Uhr durch die Poststraße in Lebach. Einige der Männer riefen dabei mehrfach "Sieg Heil" und zeigten den Hitlergruß. Die Personengruppe konnte in der Folge nicht mehr festgestellt werden. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

