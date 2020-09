Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kinderansprecher

Thalexweiler / Lebach (ots)

Am Mittwoch, den 23.09.2020, wurde gegen 16:00 Uhr ein sechsjähriger Junge in Thalexweiler, auf dem Verbindungsweg zwischen der Grundschule und der Friedhofstraße, von einem Motorradfahrer angesprochen und gefragt, ob er ihn mitholen solle. Der Junge verneinte dies, so dass der Fahrer mit seinem Motorrad in unbekannte Richtung davonfuhr.

Zu dem Motorrad liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Der männliche Fahrer soll unter 40 Jahre und von schmaler Statur gewesen sein.

Bei Erkenntnissen bitte Mitteilung an die Polizeiinspektion Lebach (Tel. 06881 - 5050) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEB- ESD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell