POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Losheim

Losheim (ots)

Am Dienstag, 15.09.2020, kam es gegen 21:25 Uhr auf der B 268 in Höhe der Abfahrt zum Stausee in Losheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der Geschädigte (Fahrschulauto) befuhr die B 268 aus Britten kommend in Richtung Lebach und wurde an o. g. Örtlichkeit von einem weißen SUV trotz Gegenverkehr überholt. Beim Wiedereinscheren kam es zur Kollision mit dem Fahrschulauto. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem weißen SUV ohne anzuhalten und mit hoher Geschwindigkeit davon. Verletzt wurde niemand.

Sachdienliche Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050 oder Merzig, Tel.:06861-7040.

