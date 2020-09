Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Heckscheibe an PKW eingeschlagen

Lebach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 07:30 Uhr, wurde in der Antoniusstraße in Lebach die Heckscheibe eines geparkten Fahrzeuges eingeschlagen. Anwohner hatten zwischen 04:00 und 05:00 Uhr noch eine Gruppe von lärmenden Personen bemerkt, die womöglich mit der Straftat in Verbindung stehen. Zeugen, welche ebenso verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

