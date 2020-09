Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Luft aus Reifen abgelassen

Schmelz (ots)

Am Abend des 04.09.20 wurde in der Birrbachstraße in Schmelz an einem dort abgestellten Ford KA aus zwei Reifen die Luft abgelassen. Der Täter befestigte sogar noch einen handschriftlichen Zettel mit einem entsprechenden Hinweis an dem Fahrzeug. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

