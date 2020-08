Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Schmelz mit Täterfestnahme

Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Lebach

Schmelz (ots)

Ein 18jähriger aus Schmelz konnte am 27.08.2020 nach einem nächtlichen Einbruch in ein Telekommunikationsfachgeschäft in 66839 Schmelz noch in der gleichen Nacht durch die Polizei festgenommen werden. Dabei führte er das Diebesgut noch mit sich.

Gegen den Beschuldigten wurden beim Kriminaldienst der Polizeiinspektion Lebach bereits weitere Ermittlungsverfahren wegen Einbruch geführt.

Am Donnerstag, 28.08.2020, wurde der Beschuldigte dem Bereitschaftsgericht Saarbrücken vorgeführt. Es erging ein Untersuchungshaftbefehl, der 18jährige wurde anschließend der JVA Ottweiler zugeführt.

