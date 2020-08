Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Schmelz (ots)

In der Galgenbergstraße in Hüttersdorf ereignete sich in der Zeit vom 20.08.2020, 22:30 Uhr, bis 21.08.2020, 16:45 Uhr, ein Verkehrsunfall, wobei ein Verkehrsschild mit dem Straßennamen "Galgenbergstraße" umgefahren wurde. Darüber hinaus wurde eine Vorgartenmauer leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Örtlichkeit. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

