Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht auf Parkplatz

Schmelz (ots)

Am vergangenen Freitag ereignete sich auf dem Parkplatz des Aldi in Schmelz ein Verkehrsunfall mit Flucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW (silberner Peugeot 206) gegen 12:00 Uhr auf dem dortigen Parkplatz im unmittelbaren Nahbereich des Haupteinganges. Als sie ca. 30 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam musste sie feststellen, dass der PKW in der Zwischenzeit beschädigt wurde. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben, weshalb durch die Polizei Lebach die Ermittlungen aufgenommen wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Spuren des verursachenden Fahrzeuges gesichert werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell