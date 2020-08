Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht in Schwarzenholz

Schwarzenholz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in der Bousstraße in Schwarzenholz zu einer Unfallflucht. Die Fahrerin eines Kleinwagens kollidierte im Vorbeifahren mit dem Außenspiegel eines geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Verkehrsunfall wurde von einem Zeugen beobachtet, die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach in Verbindung zu setzen.

