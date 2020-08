Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Nachmittag des 01.08.20 wurde in der Bettinger Straße in Schmelz in der Zeit von 13:30 Uhr - 18:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Örtlichkeit. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen, es konnten Spuren des verursachenden Fahrzeuges gesichert werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Lebach unter Telefon 06881/5050 entgegen.

