Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Flucht nach Verkehrsunfall

Lebach-Steinbach (ots)

Am 18.07.2020 befuhr ein 22-jähriger Mann aus Tholey mit seinem Pkw den Nordring in Lebach-Steinbach in Fahrtrichtung Ortsmitte Steinbach. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie zwei Treppenaufgängen dort befindlicher Anwesen. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete der Mann mit dem stark beschädigten Pkw in Richtung Scheuern, musste diesen jedoch vor dem Ortseingang Dörsdorf zurücklassen. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte der 22-Jährige ausfindig gemacht werden. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter alkoholischer Beeinflussung stand, sodass eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus erfolgte die Einbehaltung seines Führerscheines.

