Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstahl aus Pkw

Lebach (ots)

Ein unbekannter Täter warf am Nachmittag des 17.07.2020 mit einem Kieselstein die Seitenscheibe der Beifahrertür an einem schwarzen Mazda 3 ein. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendete dieser diverse Wertgegenstände sowie ein Navigationssystem. Die Tat ereignete sich im Bereich der Poststraße in Lebach in der Nähe des Prims-Theel-Wegs im Zeitraum von 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr.

