Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Vandalen unterwegs

Lebach-Aschbach (ots)

In der Nacht zum Freitag ereignete sich in der Koblenzer Straße in Aschbach eine Sachbeschädigung an einem Ford Fiesta, welcher vor einem dortigen Wohnanwesen abgestellt war. An besagtem Pkw wurden beide Außenspiegel nach vorne verbogen, wobei das rechte Außenspiegelgehäuse zerbrach. Weiterhin konnte unterhalb des linken Außenspiegels eine Schuhabdruckspur vorgefunden werden. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach.

