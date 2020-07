Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in Lebach

Lebach (ots)

Am Montag, dem 06.07.2020 zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, befuhr ein Radfahrer mit seinem MTB den geteerten Feldweg vom Waldgebiet Tanneck kommend in Richtung der Straße "In der Hold" im Lebacher Ortsteil Niedersaubach. Im leicht abschüssigen Bereich fuhr ein roter Transporter/Kastenwagen von hinten auf das Rad auf. Der Radfahrer schleuderte im Frontbereich auf das Fahrzeug und blieb anschließend bewegungsunfähig im angrenzenden Feld liegen. Der Fahrzeugführer hielt kurzzeitig an und setzte dann seine Fahrt in Richtung Niedersaubach fort, ohne dem Schwerverletzen jegliche Hilfe zu leisten. Wer kann Angaben zum Täterfahrzeug bzw. zum Fahrer machen? Es soll sich hierbei um einen roten Transporter/Kastenwagen, eventuell ein neueres Modell gehandelt haben. Dieser könnte im Frontbereich entsprechend beschädigt sein.

Hinweise bitte an die PI Lebach unter 06881-5050.

