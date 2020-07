Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Einbruch in ein Gartenhäuschen in Lebach mit Täterfestnahme

Lebach (ots)

Am Freitag, den 03.07.20 kam es gegen 23:20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Gartenhäuschen in Lebach in der Straße Im Weiherchen. Der Täter entfernte auf bisher unbekannte Art und Weise die Plexiglasscheibe der Tür und manipulierte derart am Türschloss, dass sich die Tür nicht mehr schließen lässt. Bei der Tatausführung wurde er von einem Nachbarn beobachtet und gestellt. Kurz bevor die Polizei eintraf, konnte der sich Täter jedoch losreißen und flüchtete. Der Täter (männlich, 19 Jahre, aus Lebach) wurde von dem Zeugen eine Stunde später am Bahnhof in Lebach gesehen und von der Polizei festgenommen. Er räumte die Tat ein und gab an, lediglich einen Schlafplatz gesucht zu haben.

