Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Jugendliche versuchen sich einer Kontrolle zu entziehen

Schmelz (ots)

Am Samstagabend versuchten sich gleich zwei Jugendliche, einer auf einem Fahrrad, einer auf einem Roller, einer Kontrolle durch Kräfte der Polizei Lebach in Schmelz, im Bereich Heidestraße, zu entziehen und flüchteten in den angrenzenden Wald. Der Fahrradfahrer konnte nach kurzer fußläufiger Verfolgung gestellt werden. Bei ihm konnte eine Plastiktüte mit Cannabis aufgefunden werden.

Der Rollerfahrer konnte flüchten, lies aber seinen Roller in dem Waldgelände zurück. An diesem waren bereits abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

