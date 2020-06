Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus in Lebach

Lebach (ots)

Im Tatzeitraum vom 22.06.2020, 18:00 h, bis 23.06.2020, 17:00 h, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in das Feuerwehrgerätehaus in der Dillinger Straße in Lebach. Hierbei brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten ein und entwendeten mehrere Motorsägen.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lebach unter Tel: 06881-5050.

