Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Räumlichkeiten der Leichenhalle in Lebach-Steinbach

Lebach-Steinbach (ots)

In der Nacht von Dienstag, 16.06.2020, auf Mittwoch, 17.06.2020, wurde in die Leichenhalle am Friedhof in Steinbach eingebrochen. Aus der dortigen Lagerhalle wurden mehrere Garten- und Mähgeräte sowie Werkzeuge entwendet. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Lebach unter Tel: 06881-5050.

