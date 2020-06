Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Am Samstag, 13.06.2020, kam es in der Zeit zwischen 15 Uhr und 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Saarwellingen in der Straße "Am Askonchen". Der Geschädigte parkte seinen PKW am Fahrbahnrand. Bislang unbekannter Unfallverursacher streifte mit seinem Fahrzeug an dem parkenden PKW vorbei. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Gehweg benutzte, da die beschädigte Seite zum Gehweg hin geparkt war.

Die Polizei Lebach ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen melden sich bitte unter Tel: 06881-5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEB- ESD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell