Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: versuchter Einbruchdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Saarwellingen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes versuchte ein unbekannter Täter, in mehrere Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Vorstadtstraße in Saarwellingen einzudringen. Hierzu wurde zunächst die Hauseingangstür des Anwesens aufgehebelt. Anschließend versuchte der Täter,sich Zugang zu drei in dem Anwesen befindlichen Wohnungen zu verschaffen. Aus bislang unbekannten Gründen gelang es dem Täter nicht, die Wohnungstüren zu öffnen und er ließ in der Folge von seinem Vorhaben ab, ohne eine der Wohnungen zu betreten.

Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zur Person des Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Lebach entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell