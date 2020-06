Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

In der Nacht vom 04.06. auf den 05.06.20 wurde in Saarwellingen, in der Straße "Zum Rotwäldchen" eine Vorgartenmauer durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich nach der Kollision vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach entgegen.

