Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand einer Garage in Lebach

Lebach (ots)

Am 31.05.20 gegen 2 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass in der Ortslage Lebach eine Garage in Brand stehe. Der Sachverhalt war zutreffend. Menschen wurden nicht verletzt. Der Anwohner des zur Garage gehörenden Wohnanwesens konnte durch die Kräfte der Feuerwehr geweckt und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

