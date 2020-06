Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht des Verursachers in Schmelz-Limbach

Schmelz (ots)

In Schmelz-Limbach in der Simmelbergstraße wurde im Zeitraum vom 23.-27.05.20 ein am Fahrbahnrand geparkter Transporter von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lebach unter Tel. 06881-5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell