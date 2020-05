Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Opferstock in Marienkapelle aufgebrochen

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

Am 21.05.2020 wurde festgestellt, dass zum wiederholten Male der Opferstock in der Marienkapelle in Schmelz-Hüttersdorf aufgebrochen und eine nicht bekannte Menge an Münzgeld entwendet wurde. Durch Zeugen wurde die Tat jedoch beobachtet und zwei Täter konnten anschließend durch Beamte der Polizeiinspektion Lebach festgestellt werden. Weitere Ermittlungen stehen noch aus.

