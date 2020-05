Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht

66839 Schmelz (ots)

66839 Schmelz, Trierer Straße 15, vor der dortigen Postfiliale. 16.05.2020, 17:00h - 18:00h.

Im Tatzeitraum beschädigte der bislang unbekannte Verursacher, vermutlich beim Rückwärtsrangieren, den an o.a. Örtlichkeit ordnungsgemäß geparkten weißen Ford Focus der Geschädigten. Am Ford entsteht ein massiver Schaden an der Fahrertür. Der Verursacher entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach, 06881/5050.

