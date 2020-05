Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

Auf dem Parkplatz des ALDI in Saarwellingen wurde am 09.05.20 in der Zeit von 09:00 bis 09:35 Uhr ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem beschädigten silbernen Pkw konnten weiße Lackanhaftungen festgestellt werden, die von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammen. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter Tel. 06881/5050.

