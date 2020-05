Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Fluchtversuch nach Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Saarwellingen (ots)

Mutmaßlich um einer Verkehrskontrolle zu entgehen, befuhr der 33-jährige Fahrer, mit überhöhter Geschwindigkeit, die Heusweiler Straße in Reisbach in Richtung Ortsmitte. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung und um sich der Kontrolle zu entziehen, überquerte er die bevorrechtigte Eiweilerstraße an der dortigen Kreuzung in Richtung Waldstraße.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkws und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug der 24-jährigen Fahrerin dieses Pkws von der Fahrbahn in eine Mauer neben der Fahrbahn geschleudert.

Die beiden Beteiligten wurden durch den Unfall leicht verletzt. Ein genaues Verletzungsbild ist noch nicht bekannt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell