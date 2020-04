Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall Lebach-Knorscheid Nachtrag

Lebach-Knorscheid (ots)

In der Nacht vom 18.04.2020 auf den 19.04.2020 kam es, wie bereits in einer Presseveröffentlichung der Polizeiinspektion Lebach mitgeteilt wurde, zu einer Beschädigung des stationären Geschwindigkeitsmessgerätes in Lebach-Knorscheid infolge eines Verkehrsunfalles. Der Unfallverursacher war zunächst nicht bekannt. Am 19.04.2020 meldete sich dieser jedoch bei der Polizei Lebach. Weitere Ermittlungen hierzu stehen noch aus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEB- ESD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell