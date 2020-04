Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Bedrohung von Polizeibeamten mit Macheten in Schmelz

Schmelz (ots)

Am Samstag 18.4.2020 um 00:30 Uhr wurden der Polizei drei Jugendliche gemeldet, welche gemeinsam durch die Gresaubacher Straße in Schmelz gingen und hierbei Macheten bei sich trügen. Die Örtlichkeit wurde durch einen Streifenwagen der PI Lebach aufgesucht. Es wurden zwei Personen angetroffen, welche bei Erblicken des Streifenwagens die Flucht ergriffen. Die Flüchtenden konnten jedoch durch die Einsatzkräfte gestellt werden, woraufhin beide Personen jeweils eine Machete aus dem Hosenbund zogen und die Beamten hiermit bedrohten. Unter Vorhalt der Dienstwaffe und Androhung des Schusswaffengebrauchs legten die Täter die Macheten nieder. Beide Täter konnten anschließend mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte der PI Lebach und der PI Saarlouis festgenommen werden. Gegen die Festnahme leisteten beide Personen Widerstand, wodurch eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Ein Beamter wurde durch einen Festgenommenen angehustet, der Versuch einen Beamten anzuspucken schlug fehl. Die eingesetzten Beamten wurden während der Amtshandlung durch die Festgenommenen massiv beleidigt und bedroht. Bei den Tätern handelte es sich um einen 18-jährigen aus Schmelz, sowie einen 24-jährigen aus Saarbrücken. Beide wurden in das Polizeigewahrsam der PI Lebach eingeliefert. Der 24-jährige Saarbrücker stand bei der Tat unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen die Täter wurden Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Bedrohung, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz und das Waffengesetz, eingeleitet.

